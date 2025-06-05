BM'den Türkiye'ye yeni görev! Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeliğine seçildi
Türkiye, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ne (ECOSOC) 2026-2028 dönemi için üye olarak seçildi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda 174 oyla seçildiklerini duyurdu. Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Finlandiya ve Norveç de aynı gruptan üyeliğe hak kazandı. Yeni üyeler 1 Ocak 2026’da göreve başlayacak.
Türkiye, 2026-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne (ECOSOC) üye olarak seçildi. Gelişmeyi Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
"Çalışmayı dört gözle bekliyoruz"
Yıldız, destek veren üye devletlere teşekkür ederek, aynı dönem için seçilen diğer ülkeleri de tebrik etti. Açıklamasında, "Küresel kalkınma gündemini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Oylama sonuçlarına göre, "Batı Avrupa ve diğer Devletler" grubunda Türkiye 174 oy alarak Avustralya, Finlandiya ve Norveç ile birlikte ECOSOC üyeliğine hak kazandı.
Toplam 18 ülke konseye seçildi
Ayrıca Afrika’dan 4, Asya-Pasifik’ten 4, Doğu Avrupa’dan 3 ve Latin Amerika ile Karayipler’den 3 ülke olmak üzere toplam 18 ülke konseye seçildi. Yeni üyeler görevlerine 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.
Bugün yapılan seçimlerde ülkemiz 2026-2028 dönemi BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) üyeliğine seçildi.— Ahmet Yıldız (@A_Yildiz_) June 4, 2025
Üye Devletlere ülkemize duydukları güven ve verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Seçilen tüm ülkeleri tebrik ediyor, küresel kalkınma gündemini ilerletmek için…