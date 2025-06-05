BM'den Türkiye'ye yeni görev! Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyeliğine seçildi

Türkiye, 2026-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne (ECOSOC) üye olarak seçildi. Gelişmeyi Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Çalışmayı dört gözle bekliyoruz"

Yıldız, destek veren üye devletlere teşekkür ederek, aynı dönem için seçilen diğer ülkeleri de tebrik etti. Açıklamasında, "Küresel kalkınma gündemini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Oylama sonuçlarına göre, "Batı Avrupa ve diğer Devletler" grubunda Türkiye 174 oy alarak Avustralya, Finlandiya ve Norveç ile birlikte ECOSOC üyeliğine hak kazandı.

Toplam 18 ülke konseye seçildi

Ayrıca Afrika’dan 4, Asya-Pasifik’ten 4, Doğu Avrupa’dan 3 ve Latin Amerika ile Karayipler’den 3 ülke olmak üzere toplam 18 ülke konseye seçildi. Yeni üyeler görevlerine 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.