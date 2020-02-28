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BMGK, İdlib için acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

BMGK, İdlib için acil toplanacak
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

Kaynak: AA

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