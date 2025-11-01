“BMGK sorunlara çözüm bulamıyor” diyen Erdoğan: İsrail masum değil zalimin ta kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadığını belirterek, “Okullar, kiliseler, camiler, hastaneler bombalandı. Elinde her türlü silah var. Ne diyorlar, ‘İsrail masum.’ Nasıl masum oluyor? İsrail zalimin ta kendisidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025"e katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısını eleştirerek, "Savaşlar çatışmalar ve adaletsizlikler tüm insanlığın gündemine adeta işgal etmiş durumda. İkinci Cihan Harbi’nin galipleri eliyle kurulan mevcut sistem, günümüzün gerçeklerine ve gerekliliklerine maalesef uymuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle insanlığın ortak sorunlarına çözüm üretemiyor. Çoğu zaman sorunlar da, çözüm yolları da apaçık belli olduğu halde, yerkürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor. Türkiye olarak, insanlığın kaderinin beş ülkenin insafına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple ‘Dünya beşten büyüktür’ diyoruz. Günceli yansıtan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.
“Gazze'de sağlam tek bir bina kalmadı”
Son iki yılda Gazze’de yaşananları herkesin takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, “İsrail hükümeti, iki yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Gazzeliyi şehit etti. 170 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail saldırılarında yaralandı. Gazze’de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı” şeklinde konuştu.
“İsrail’in sicili berbat”
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Hala İsrail masum diyorlar. Alman Başbakanı’na gerekenleri söyledik. Nükleer silah İsrail'de, istediği anda Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir. Türkiye olarak biz bunu yutmayız. İsrail’in yalana dayalı propaganda makinası karşısında, hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler hedef alınıyor: 270 gazeteci katledildi. Filistinli gazeteciler sadece canlarını değil, evlatlarını da kaybetti" diye konuştu.
Gazze’deki ateşkese değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arıyor. İsrail'in ahde sadakat konusunda berbat sicilini herkes biliyor. Ateşkesin sürmesi, insani yardımın Gazzeli kardeşlerimize ulaşması ve Gazze’nin yeniden inşası safhasına geçilmesi ancak İsrail’in tüm bunlara zorlanmasıyla mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.
“Rusya-Ukrayna savaşında orta yol bulunacak"
Türkiye'nin Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için tüm gövdesini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirterek "Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Filistin'i tanıma kararlarını önemli buluyoruz" değerlendirmesi yaptı. .
Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Erdoğan, barış için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Erdoğan, “Umuyorum ki yakın gelecekte taraflar arasında bir orta yol bulunacak ve iki komşu halkın yeniden yan yana, barış içinde yaşamasının önü açılacaktır. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinde yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sudan'daki katliamları kınıyoruz. Türkiye olarak Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde lanetliyoruz. El Feşir şehri masum sivillere yönelik katliamların derhal durdurulması gerekiyor" diye konuştu.
Aile müessesesi ciddi saldırı altında”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile müessesesinin ciddi saldırı altında olduğunu söyledi. Erdoğan, “Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları da aynı şekilde bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Kadın ve erkekten oluşan aile kurumunun altına adeta dinamit konuluyor. ‘Özgürlük’ kavramıyla her türlü gayriahlakîlik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar, mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor; maalesef bundan hicap da duymuyor. Bireyselleşmeye karşı millet olmayı, bencilliğe karşı dayanışmayı, sanal ilişkilere karşı sahici bağları; yani insanı ve insani değerleri öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.