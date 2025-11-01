“BMGK sorunlara çözüm bulamıyor” diyen Erdoğan: İsrail masum değil zalimin ta kendisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İs­tanbul'da düzenlenen "TRT World Forum 2025"e ka­tıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) yapısını eleştirerek, "Sa­vaşlar çatışmalar ve adaletsiz­likler tüm insanlığın gündemi­ne adeta işgal etmiş durumda. İkinci Cihan Harbi’nin galip­leri eliyle kurulan mevcut sis­tem, günümüzün gerçeklerine ve gerekliliklerine maalesef uy­muyor. Birleşmiş Milletler Gü­venlik Konseyi’nin (BMGK) adaletsiz karar alma yapısı ne­deniyle insanlığın ortak sorun­larına çözüm üretemiyor. Çoğu zaman sorunlar da, çözüm yol­ları da apaçık belli olduğu hal­de, yerkürenin birçok yerinde masum insanlar ölmeye devam ediyor. Türkiye olarak, insanlı­ğın kaderinin beş ülkenin insa­fına terk edilemeyeceğini dile getiriyor ve bu sebeple ‘Dünya beşten büyüktür’ diyoruz. Gün­celi yansıtan bir yeniden yapı­lanmaya ihtiyacı olduğu aşikar­dır" ifadelerini kullandı.

“Gazze'de sağlam tek bir bina kalmadı”

Son iki yılda Gazze’de yaşa­nanları herkesin takip ettiği­ni vurgulayan Erdoğan, “İs­rail hükümeti, iki yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde, 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Gazzeliyi şehit etti. 170 binden fazla Filistinli kar­deşimiz İsrail saldırılarında yaralandı. Gazze’de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalma­dı” şeklinde konuştu.

“İsrail’in sicili berbat”

İsrail'in Gazze'ye yönelik sal­dırılarına tepki gösteren Erdo­ğan, "Hala İsrail masum diyor­lar. Alman Başbakanı’na gere­kenleri söyledik. Nükleer silah İsrail'de, istediği anda Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail masum değil, zalimin ta kendi­sidir. Türkiye olarak biz bunu yutmayız. İsrail’in yalana dayalı propaganda makinası karşısın­da, hayatları pahasına sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler hedef alını­yor: 270 gazeteci katledildi. Fi­listinli gazeteciler sadece can­larını değil, evlatlarını da kay­betti" diye konuştu.

Gazze’deki ateşkese değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ha­mas'ın anlaşmaya riayet ko­nusunda titiz davrandığını gö­rüyoruz. İsrail ise mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane arı­yor. İsrail'in ahde sadakat konu­sunda berbat sicilini herkes bi­liyor. Ateşkesin sürmesi, insani yardımın Gazzeli kardeşlerimi­ze ulaşması ve Gazze’nin yeni­den inşası safhasına geçilmesi ancak İsrail’in tüm bunlara zor­lanmasıyla mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

“Rusya-Ukrayna savaşında orta yol bulunacak"

Türkiye'nin Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için tüm gövdesini taşın altına koy­maya hazır olduğunu belirterek "Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İki dev­letli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Filistin'i tanıma ka­rarlarını önemli buluyoruz" de­ğerlendirmesi yaptı. .

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Erdoğan, barış için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Erdo­ğan, “Umuyorum ki yakın gele­cekte taraflar arasında bir or­ta yol bulunacak ve iki komşu halkın yeniden yan yana, barış içinde yaşamasının önü açıla­caktır. Türkiye bunun için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullan­dı. Sudan'ın Kuzey Darfur eya­letinin merkezi Faşir şehrinde yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Er­doğan "Sudan'daki katliamları kınıyoruz. Türkiye olarak Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulümleri en güçlü biçimde la­netliyoruz. El Feşir şehri ma­sum sivillere yönelik katliam­ların derhal durdurulması gere­kiyor" diye konuştu.

Aile müessesesi ciddi saldırı altında”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile müessesesinin ciddi saldırı altında olduğunu söyledi. Erdoğan, “Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları da aynı şekilde bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Kadın ve erkekten oluşan aile kurumunun altına adeta dinamit konuluyor. ‘Özgürlük’ kavramıyla her türlü gayriahlakîlik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar, mahremini sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor; maalesef bundan hicap da duymuyor. Bireyselleşmeye karşı millet olmayı, bencilliğe karşı dayanışmayı, sanal ilişkilere karşı sahici bağları; yani insanı ve insani değerleri öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.