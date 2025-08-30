BMGK’da Ukrayna oturumu: 'Derhal, tam ve şartsız ateşkes' çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlediği saldırılar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) acil toplantı gerçekleştirdi. Konsey üyeleri, “derhal, tam ve şartsız ateşkes” çağrısında bulundu.

Sivillere yönelik saldırılar rapor edildi

Toplantının açılışında BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca tarafından sunulan raporda, yalnızca 28 Ağustos’ta Kiev’de 25 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı ve AB Delegasyonu ile British Council binalarının ağır hasar aldığı kaydedildi.

Rusya’nın 21-22 Ağustos gecesinde 574 İHA ve 40 füze fırlattığı, Temmuz ayında ise son üç yılın en yüksek sivil kaybının yaşandığı belirtildi. Jenca, “Sivillere ve diplomatik tesislere yönelik saldırılar uluslararası hukukun açık ihlalidir” dedi.

Avrupa’dan sert kınama

Fransa, İngiltere ve Almanya temsilcileri, saldırıları “barbarlık” olarak nitelendirerek Rusya’ya yönelik baskının artması gerektiğini vurguladı.

AB temsilcisi Stavros Lambrinidis ise, “Diplomatik misyonlarımıza saldırılar bizi caydırmaz, aksine Ukrayna’nın yanında durma kararlılığımızı güçlendirir” dedi.

Baltık ülkeleri de hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesi çağrısında bulundu.

Asya’dan denge mesajları

Güney Kore temsilcisi Sangjin Kim, sivillere saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Çin temsilcisi Geng Shuang ise, barışçıl çözüm çabalarını desteklediklerini belirterek “Ukrayna sorunu kritik bir aşamaya girdi” ifadesini kullandı.

ABD’den yaptırım uyarısı

ABD temsilcisi John Kelley, Başkan Donald Trump’ın son dönemde Putin ve Zelenski ile yaptığı görüşmelere dikkat çekerek, “Rusya barışa yönelmezse ilave ekonomik yaptırımlar kaçınılmazdır” dedi.

Rusya suçlamaları reddetti

Rusya temsilcisi Dmitry Polyansky ise sivilleri değil askeri sanayi tesislerini hedef aldıklarını savundu.

Polyansky, “Sivil kayıplar, Kiev’in yerleşim bölgelerine konuşlandırdığı hava savunma sistemlerinden kaynaklandı” dedi. Batı’yı “ikiyüzlülük” ile suçladı.

Ukrayna: Ateşkes ön şart

Toplantıya katılan Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, saldırıları “kasıtlı terör eylemleri” olarak niteleyerek, “Ateşkes gelecekteki müzakerelerin ön şartıdır” dedi.

Svyrydenko, uluslararası topluma hava savunma ve uzun menzilli kapasite desteği çağrısı yaptı.