BMW'den dikkat çeken adım! Kazanç beklentisini revize etti

Alman otomobil üreticisi BMW, Çin'deki yavaş büyüme ve ABD'de uygulanan ithalat tarifeleri nedeniyle 2025 yılı için kazanç öngörüsünü düşürdüğünü duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, daha önce 'vergi öncesi grup kazançlarının geçen yılla aynı seviyede kalacağı' yönünde verilen beklentinin aksine, bu yıl hafif bir düşüş yaşanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Sermaye kârlılığı tahmini de aşağı çekildi

BMW, otomotiv iş kolundaki sermaye kârlılığı (ROCE) tahminini de revize ederek önceki yüzde 9-yüzde 13 aralığından yüzde 8-yüzde 10 bandına çekti.

Ayrıca, ABD ve Almanya'daki makamlar tarafından yapılacak üç haneli milyon euroluk gümrük vergisi iadelerinin, daha önce planlandığı gibi 2025'te değil, 2026'da ödeneceği ifade edildi. Bu gelişmenin, otomotiv bölümünde beklenen serbest nakit akışını da aşağı çekerek, 5 milyar eurodan yaklaşık 2,5 milyar euro seviyelerine düşüreceği kaydedildi.