Böcek ailesinin kaldığı otelin sahibi konuştu: 2 turist daha zehirlenmişti

İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy’de tükettikleri midyeden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ailenin iki çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah yaşamını yitirmişti.

İki kişi daha zehirlendi

Aynı otelde sabah saatlerinde iki kişinin daha rahatsızlanıp hastaneye götürüldüğü bildirildi. Faslı ve İtalyan uyruklu olduğu belirtilen turistlerin tedavileri sürerken, polis ekiplerinin oteldeki incelemelerinin devam ettiği aktarıldı.

Otelin sahibi açıklama yaptı

Öte yandan, iki kişinin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilmesinin ardından otel sahibi açıklama yaptı. Orhan Oğlak, “Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy’deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik” ifadelerini kullandı.