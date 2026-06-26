Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar

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İstanbul Fatih’te geçtiğimiz kasım ayında bir otelde konakladıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararı açıkladı.

Otele yapılan ilaçlamadan etkilendikleri değerlendirilen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocukları Masal ve Kadir Muhammet’in yaşamını yitirdiği olaya ilişkin mahkeme otel sahibi Hakan Oğlak’ın 13 yıl 4 ay, ilaçlama şirketinin sahibi ve oğlu Serkan Kışı ile Zeki Kışı’nın 18 yıl, Doğan Cağferoğlu’nun 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

Muhammad Moeen Ud In Chıshtı ve Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraat kararı verildi.