Böcek ailesinin ölümüne ilişkin rapor ortaya çıktı: Yiyeceklerde uygunsuz madde çıktı mı?

Fatih’te aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ederken, esnafların sattığı ürünlerden alınan ve İl Tarım Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor da ortaya çıktı.

Numune örnekleri temiz çıktı

Tarım İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Böcek ailesinin ölümündeki gıda zehirlenmesi ihtimali üzerine alınan numune örnekleri temiz çıktı.

Lokum, kumpir ve midye içeriklerinde sağlıksız ve ya uygunsuz bir durum belirlenmedi.

Ne olmuştu?

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, 12 Kasım’da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış, çocuklar kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören anne ve baba da daha sonra yaşamını yitirdi.

Ailenin konakladığı otelde kalan 2 turist de benzer şikayetlerle hastaneye başvurmuş, aynı odada bulunan bir kişi de tetkik amaçlı yatırılmıştı. Polis incelemesinin ardından otel mühürlenmişti. Yiyeceklerin satın alındığı esnafın ürünleri de incelenmeye alınmıştı.