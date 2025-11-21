Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni gelişme: 2 kişi daha...

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen ve Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek yaşamını yitirmişti. O

Olay sonrası otelde inceleme yapan polis ekipleri, binada ilaçlama gerçekleştirildiğini tespit etmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye gönderilmişti. Savcılık ifadeleri sonrasında H.O., D.C., M.M.U.D.C., R.B., S.K. ve Z.K. için ‘taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan tutuklama talep edilmiş, bir kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Adli kontrol şartıyla salıverilmişti

Hakimlik, ilaçlama şirketinin sahibi Z.K., ilaçlama personeli D.C. ile S.K. ve otel çalışanı M.M.U.D.C.’nin ‘kasten öldürme ve yaralama’ suçlamasıyla tutuklanmasına karar vermişti. Otel sahibi H.O. için ev hapsi, otel çalışanı R.B. için de yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol uygulanmış, simitçi M.K. ise yine adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Tutuklamaya yönelik gözaltı kararı

Soruşturma sürerken, adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B. hakkında bu kez tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Karar sonrası iki şüphelinin gözaltına alındığı ve gün içinde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.