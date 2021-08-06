Bodrum Belediye Başkanı Aras: 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bugün Herodot Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Söndürülen alanlarda rehabilitasyon çalışmalarının başladığını söyleyen Aras, söndürme ekiplerinin bir kısmının yangınların sürdüğü bölgeye sevk edildiğini, fakat olası yangın ihtimaline karşı gerekli kuvvetlerin Bodrum'da beklediğini kaydetti.

Ahmet Aras şunları kaydetti:

“Biraz önce helikopterden indim. Kaymakam Bey’le (Bekir Yılmaz) yangın alanını keşfettik. Kissebükü’nden Ören’e kadar olan bölümde, bizim sınırlarımız içinde kalan alanları tespit ettik. Kissebükü, Çökertme dahil, Türkevleri ve Ören’e kadar büyük bir tahribat var. Orada açıkçası ayak üstünde ağaç kalmadı. Yandı hepsi.

Fesleğen tarafında, Akçakaya ve Gürceğiz köyünde şu anda yangın devam ediyor. Yeniköy Termik Santrali’nde şu an herhangi bir tehdit görmedim. Büyük bir çalışma yürütülüyor orada. Yanan alanla termik santral arasında çok büyük bir alan açılıyor. Ören Termik Santrali’nde de şu anda herhangi bir risk yok. Yangın sönmüş durumda. Şu anda rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor.

Ören’de termik santralden kimyasal sızıntı olduğuna dair bir bilgi çıkmıştı. Bu asılsızdır, bu tür haberlere itibar etmeyelim. Yeniköy Termik Santrali şu anda güvendedir. O bölgede bütün ekipler şu anda toplanmış durumda. Bodrum’da gerekli kuvveti tutuyoruz, herhangi bir yangın tehdidi olursa anında müdahale edebilecek durumda ve pozisyondayız.

"15 bin hektar alan yok oldu"

Yaklaşık 15 bin hektar kadar bir alan maalesef bölgemizde yok oldu. Nereden baksanız 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan maalesef yandı. Gökpınar tarafında geçtim, bir problem yok. Yine Yeniköy tarafında bir risk yok. Çocuk Mezarlığı, Kissebükü, mücadelemizin en büyük alanlarından biriydi. Kissebükü bizim için bir milli mücadele meselesiydi. Orası bir savunma hattı gibiydi. Kisebükü’nü tutamasaydık şu anda burada olamazdık. O kadar önemli bir hattı. Çünkü oradan sonra artık Yalıçiftlik, ormanlar sonrasında ise Bodrum. Orada mücadeleyi kazandığımız için içim çok rahat.

Helikopterler geldiler, geç kaldık. Daha az alan kaybedebilirdik. Uçak olsaydı, helikopterler erken gelseydi belki, zamanında müdahale edebilseydik daha az alan kaybederdik. Herkes büyük bir kahramanlık ve dayanışma örneği gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum.

"Büyük bir zeytinlik kaybı var"

Beyciler köyünde çıkan küçücük bir yangın, 15 bin hektar alanı yaktı. Orada belki küçük bir ihmal… Lütfen çok dikkat edin. Teyakkuzdayız, gerekli emniyet tedbirleri almaya çalışıyoruz, alacağız. Hasar tespit çalışmaları başladı. Malını kaybedenler var, can kaybı insan ırkında yok ama doğada, bitki, hayvan… Binlerce toprak yandı. Bunlar bizim yaşam kaynaklarımız. Büyük bir kayıp var. Malını, geleceğini kaybedenler için de gerekli bütün çalışmaları hasar tespitinden sonra yapacağız. Evi, işyeri, ahırı yanan var. Büyük bir zeytinlik kaybı var. Özellikle Mazı, Bayır, Armutçuk, Çocuk Mezarlığı bölgelerinde büyük bir zeytinlik kaybı var.

Belediye olarak kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Hiç kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Tabii ki iş bizim boyumuzu aşarsa destek gelecektir ama kendi arazözümüzü alacağız. Arazi araçlarımızı alacağız. Bodrum’un coğrafyası engebeli, kırıklı arazi. Yamaçlarda yangını söndürmek imkansız. Bu yüzden havadan desteği söyledik. O sarp dağlarda, yalçın kayalıklarda maalesef gidemiyorsunuz dahi. Yanıyor orası.

"Parmak arası terlikle yangın söndürmeye gelen insanlar var"

Köylerde oluşturacağımız ekiplere eğitim vereceğiz. Bir yangın, afet durumunda nasıl hareket edilir. Türkiye’nin birçok yerinden yangın söndürmeye gelen insanlar var. Parmak arası terlikle yangın söndürmeye gelen insanlar var. Büyük bir özveri bu. Ama o kendi özel aracıyla arazide dolaştığı için bizim arazözlerimiz, tankerlerimiz, iş makinelerimiz o bölgeye giremedi, sıkıştı.

Turizm etkilendi ama Bodrum’da turistik tesisler tehdit altında değildir. Bakın Güvercinlik, Pina Yarımadası’nda yangın çıktı. İki oteli tehdit etti. Hemen boşalttık, tahliye ettik. 1.150’ye yakın yerli, yabancı insan vardı. Taşıdık, otellerimiz kucak açtı, yerleştirdik. Yangın bitti, müşteriler aynı gece otellerine dönmüşlerdi.

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Canpolat burada. Hoş gelmiş. Birazdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Hanım ve arkadaşlar burada olacak. Merkezimizi ziyaret edip destek mesajları verecekler. Ve yine toplanan yardımları bize ulaştıracaklar.”