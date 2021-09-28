Bodrum Belediye Başkanı Aras ile Ağaoğlu tartışması büyüyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, dün Ali Ağaoğlu’nun Bodrum-Milas arasına yapmayı planladığı projeye tepki gösterdi. Aras'ın açıklamalarının ardından Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Ahmet Aras, Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "30 bin kişilik inşaat projesini 'Milyon dolarlar ödemeden Bodrum gibi eşsiz bir lokasyonda, erişilebilir fiyatlardan lüks bir yaşam' sloganıyla pazarlamaya hazırlanan Sayın Ali Ağaoğlu’na seslenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aras'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Ali Bey, 8 milyar TL’ye gerçekleştireceğiniz bu projeden, 20 milyar TL gelir beklediğinizi söylemişsiniz. Peki, bu akıl almaz boyutlardaki projenizin aynı boyutlardaki su ihtiyacı ve kanalizasyon tahliyesi başta olmak üzere bölgemizde oluşturacağı devasa yükler ile neden olacağı doğal hasarlar ne olacak? Yoksa siz 12 milyar TL kazanın diye, milyonlarca metrekarelik inşaat alanınıza halkın parasıyla altyapı sağlanmasını mı bekliyorsunuz? Diyelim ki sağlandı…

"Su konusu ne olacak?"

Su konusu ne olacak? Mevcut haliyle Bodrum’a yetmeyen su kaynaklarımızı, bin 700 futbol sahası büyüklüğündeki projenizin sayenizde tamamen unutmayı kabul edeceğimizi mi düşünüyorsunuz? Ayrıca, Milas sınırları içindeki projeniz için Bodrum markasını kullanma hakkını, size kim verdi? Özetle Ali Bey, Bodrum’un Belediyesi, Başkanı ve Halkı olarak, projenize de Bodrum markamızı kullanmanıza da karşıyız çünkü, sizin 12 milyar TL’lik kazanç hayalinizin ağır sonuçlarına evet diyen, Bodrumluyum diyemez."

Ağaoğlu'ndan yanıt geldi

Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan Bodrum Belediye Başkanı'na cevap geldi. Tepkinin projeye ilişkin eksik bilgilerden kaynaklandığı belirtilirken, projenin çevreye duyarlı uluslararası LEED-ND sertifikasının gerektirdiği esaslara göre planlandığı ve oturum alanının arazinin 10'unu geçmediği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Grubumuz, Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi projesini de Türkiye’de örneği bulunmayan bir şekilde tamamen sürdürülebilirlik anlayışıyla ve günün koşullarına ve beklentilerine uygun olarak hayata geçirmek için çalışmaktadır. Projenin tamamı dünyaca kabul edilmiş olan çevreye duyarlı uluslararası USGBC (US Green Building Council) tarafından verilen LEED-ND (Leed for Neighborhood Development) sertifikasının gerektirdiği esaslara göre planlanmaktadır" denildi.

Oturum alanı yüzde 10'u geçmeyecek

Projeye ilişkin bilgilerin de verildiği açıklamada, imarlı ve mülkiyeti şirkete ait olan yaklaşık 4,8 milyon metrekare arazi üzerindeki taban oturum alanının yüzde 10’u dahi geçmeyeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Arazinin geri kalan yüzde 90'lık kısmının ise eşil alan, bölge halkı ile geliştirilecek akıllı tarım alanları, peyzaj alanları, spor alanları, kültür ve sanat alanları ve çocuk oyun alanları olarak planlandığı ifade edildi.

Kamuya hiçbir yük getirmeyecek

Yanan orman arazileri üzerine proje geliştirildiği iddialarına ilişkin ise "Arazimizde, Bodrum’un en büyük ağaç ve bitki seralarından biri geliştirilmiş ve düzenli bakımları yapılmaktadır. Bölgenin dokusuna uygun olarak geliştirilen ağaç ve bitkiler ile bölgenin en yeşil yerleşkelerinden birini yapabilmeyi arzu etmekteyiz. Proje Türkiye’nin bu denli büyük değerde yeşil alan altyapısı hazır tek projesidir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan projenin enerji ihtiyacının güneş enerjisinden, su ihtiyacının ise deniden sağlanmasının planladığı aktarıldı. Ayrıca, altyapı ve çevre ile ilgili yatırımların şirketin kendi kaynakları ile karşılanacağı ve kamuya hiçbir ek yük getirmeyeceği belirtildi.