Bodrum Boat Show başladı: 28,5 milyon Euroluk mega yat fuarın yıldızı oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Boat Show, deniz tutkunlarını bir araya getirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ destekleriyle organize edilen fuar, 15-19 Ekim tarihleri arasında Bodrum Limanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

5 metrelik sürat teknelerinden 50 metrelik dev yatlara kadar 200’e yakın teknenin sergilendiği fuar, açılış töreniyle başladı. Bodrum Kalesi önünde düzenlenen törende bando eşliğinde yapılan açılışın ardından protokol üyeleri, stantları gezerek yat üreticilerinden bilgi aldı.

Fuarın yıldızı: 28,5 milyon Euroluk “Legasea”

Fuarın en dikkat çeken yatı, 28,5 milyon Euro değerindeki 50 metrelik Legasea oldu. Tamamı Bodrum’da üretilen mega yat, büyüklüğü ve tasarımıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Ada Yacht Works CEO’su Onur Tekin, yatın üretim sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yatımızı 31 Mayıs’ta denize indirdik. 2 yıllık bir imalat süreci vardı. 12 misafir için 6, 10 mürettebat için 5 kabin olmak üzere toplam 11 kabinimiz var. Çelik ve alüminyumdan ürettik. En büyük mutluluğumuz, bu dev yatın tamamen Bodrum’da üretilmiş olmasıdır.”

Tekin, Legasea’nin haftalık 325 bin Euroya kiralanabildiğini belirterek, “Monaco’daki fuarda büyük ilgi gördük. Bodrum Boat Show’a doğrudan oradan geldik. Bu fuarın Türkiye’de yapılan en iyi organizasyonlardan biri olduğunu düşünüyoruz” dedi.

10 bin Eurodan 28,5 milyon Euroya kadar tekneler

Bodrum Boat Show’da sergilenen teknelerin fiyatları 10 bin Euro ile 28,5 milyon Euro arasında değişiyor.

Lüks yatlardan marin ekipmanlarına, su sporları ürünlerinden deniz teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulan fuar, Bodrum’un “Mavi Ekonomi Başkenti” olma hedefini destekleyen önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

“Avrupa’daki fuarlara rakip olacağız”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, fuara olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti:

“Bodrum’da böyle bir fuara ihtiyaç olduğu belliydi. 10 bin Eurodan 28,5 milyon Euroya kadar tekneler burada sergileniyor. 200’e yakın katılımcı, 500’den fazla marka yer alıyor. 25 binden fazla ziyaretçi bekliyoruz. 50 metre üzeri teknelerin Bodrum’da üretilmesi bizi gururlandırıyor. Avrupa’daki fuarlarla yarışacak seviyeye geliyoruz” dedi.

Açılışa Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci gibi birçok isim katıldı.