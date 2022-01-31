Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına uyarısı
Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
AA
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum ile Kaş arasında denizde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini belirtti.
Meteoroloji ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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