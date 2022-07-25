Bodrum-Kos arasında içinde 218 yolcusu bulunan feribot kurtarıldı
Bodrum-Kos Adası arasında arıza yapan, içinde 218 yolcusu bulunan 35 metre boyundaki yolcu gemisi kurtarıldı.
İHA
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Sea Star Makri isimli 35 metre boyundaki yolcu gemisi Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında açık denizde arıza yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talebi üzerine bölgeye KIYEM-6 hızlı tahliye botu sevk edildi.
Sürüklenen Sea Star Makri isimli yolcu gemisi Kıyem-6 can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Cruises Port’a emniyetle yanaştırıldı.
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