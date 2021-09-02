Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çakın yangına bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.