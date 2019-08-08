Bodrum ve Milas'taki yangınlar kontrol altında

08 Ağustos 2019

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki bölgedeki yangın da kontrol altına alındı.

Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'nce, Bodrum'daki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.15'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda saat 19.30 itibarıyla kontrol altına alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahale esnasında Muğla Valiliği tarafından tedbir amaçlı Bayır Mahallesi boşaltılmıştır. Yapılan yoğun mücadele sonucunda söz konusu yangının Bayır Mahallesi'ne sıçraması engellenmiştir. Yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştır. 5 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca ülke genelinde gün içerisinde 19 orman yangını ile 14 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Bu yangınlarda da can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tek üzüntümüz yanan alanlardaki bitkilerimiz ile yaban hayatındaki canlılarımızın kaybedilmesidir. Orman yangınları konusunda halkımızın daha duyarlı olmasını bekliyor, orman yangınlarını 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirmelerini rica ediyoruz."

Milas'ta da yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı.

Saat 15.30 sularında Tuzabat Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 42 orman işçisiyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA