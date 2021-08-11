Bodrum yangını kontrol altına alındı

Bodrum'da Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale edildi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

CHP milletvekili: Havadan müdahale gerek

Muğla CHP Milletvekili Mürsel Alban, yangın bölgesine gitti. Alban yangının yerleşim bölgelerini tehdit ettiğini söyledi. Alban, gece olmadan yangının ilerlemesinin durdurulması için havadan müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için büyük çaba

Yangının yerleşim yerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çaba gösterdi. Bazı vatandaşların tedbir amaçlı evlerinin etrafındaki kuru otları ve ağaçları suladığı görüldü.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da yangın söndürme çalışmalarını olay yerinden yönlendirdi.

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması sürüyor.



