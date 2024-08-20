  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama
Takip Et

Bodrum'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 4 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayla ilgili polisin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ihbar üzerine bölgeye giden polis ekibi evde T.Y. ve A.S'nin silahla ateş edilerek öldürüldüğünü tespit etmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.