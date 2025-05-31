Restoran işletmeciliği de yapan ses sanatçısı Ekin Akkaş, Bodrum'da lahmacunun 3 bin liraya satılmasına tepki gösterirken, Bodrum'un sadece lahmacun fiyatıyla gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Ekin, "Bodrum cennetten bir köşe. Dünyanın en önemli turizm markalarından biri. Denizi, doğası, kültürü ve eğlence hayatıyla anılmalı. İnsanların aklında 3 bin liralık lahmacunun kalması büyük haksızlık" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre; Ekin Akkaş, lahmacunun 3 bin liraya satılmasına "Lahmacunun içine altın mı koyuyorlar, altın kaplamayla mı getiriyorlar" diyerek tepki gösterdi.