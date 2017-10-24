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Bodrum'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bodrum'da 4,6 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.36'da Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kaydedilen depremin yerin 19,3 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem sonrası açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, deprem nedeniyle ilçede herhangi olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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