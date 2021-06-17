Bodrum'da bir polis memuru şehit oldu

Sağlık durumu iyiye gittiği bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından polislere ateş açan 4 şüpheli yakalandı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan hastaneye gelerek bilgi aldı.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise il dışından geldikleri tespit edilen zanlıların silah kaçakçılığı şüphesiyle 17.30 sularında emniyet güçlerince takip edildikleri bildirildi.

Şehit için Bodrum Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere hastaneden alınan şehit polis için hastane bahçesinde dua edilip helallik alındı. Daha sonra şehidi taşıyan cenaze aracı, polis korteji ve vatandaşların oluşturduğu yoğun araç konvoyu eşliğinde Bodrum Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Şehit polisi taşıyan cenaze aracı, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın okuduğu duaların ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna hareket etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaralı polisi hastanede ziyaret etti.

Şehit polis için yarın sabah 09.00'da, Muğla Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderilmek üzere tören yapılacak.