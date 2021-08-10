Bodrum'da çıkan yangın büyüyor

Bodrum'da Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman ve itfaiye ekiplerince 3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla karadan, 1 helikopterle havadan yangına müdahale ediliyor.



Muğla CHP Milletvekili Mürsel Alban, yangın bölgesine gitti. Alban yangının yerleşim bölgelerini tehdit ettiğini söyledi.

Alban, gece olmadtan yangının ilerlemesinin durdurulması için havadan müdahale edilmesi geriktiğinin altını çizdi.



