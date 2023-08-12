Bodrum'da deniz dibi temizliği Küçükbük Koyu'nda sürdü

Bodrum Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerden oluşan gönüllü su altı dalış ekibinin yaklaşık bir saat süren deniz dibi temizliğinde cam, plastik, metal atıklar, balıkçı ağları ve araç lastiklerinden oluşan 76 kilogram atık çıkarıldı.

Temizliğe, Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut da katılarak belediye personeline destek verdi.

Farkındalık yaratması için kıyıda bir süre sergilenen atık malzemeler, ekipler tarafından ayrıştırılarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Etkinlik, 16 Ağustos çarşamba Turgutreis Mahallesi'nde sürecek.