Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı işletmelerin çatıları uçtu

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, dolu ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Gümüşlük sahilinde kısa süreli etkili olan fırtına, deniz kenarındaki restoranların tentelerini ve çatılarını uçurdu. Bazı işletmelerin de camları kırıldı.

Bölgede bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Videoda, fırtınayla kıyıdaki işletmelerin tente ve çatılarının savrulması yer alıyor.