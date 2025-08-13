Bodrum’da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevgili oldukları öğrenilen 2 kişi, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi 5326 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir ikametten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tespit edilen ikamete girdiklerinde Berk Köse (31) ile Ezgi El (28) adlı 2 kişiyi, evde başlarından vurulmuş halde buldu. Sevgili oldukları öğrenilen çiftin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ve çevresinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Yapılan ilk incelemelere göre Berk Köse'nin önce sevgilisini başından vurduğu, ardından kendi canına kıydığı belirlendi.

Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.