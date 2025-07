Bodrum’da ilginç olay! Kaddafi’nin Eski Danışmanı: 'iskelemi gasp ettiler, personelimi darp ettiler

Takip Et

Sharab, yapı kayıt belgelerine rağmen komşu otelin sahili işgal ettiğini, personelinin darp edildiğini ve mağdur edildiğini belirterek yasal yollara başvuracağını söyledi. 22 yıl boyunca Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin ekonomik ve siyasi danışmanlığını yapan, aynı zamanda Ürdün Kralı II. Abdullah'ın danışmanlığını üstlenen Daad Sharab, Kral Abdullah'ın Libya dosyasından da sorumlu isimdi. Sharab, kaleme aldığı "Albay ve Ben: Kaddafi'yle Hayatım" adlı kitabıyla dünya gündemine oturmuştu.

Filistin asıllı Daad Sharab, Temmuz ayı başında Bodrum Belediyesi tarafından kendisine bir yıkım kararı imzalatıldığını iddia ederek, 23 Temmuz'da iskelenin, 13 Temmuz'da ise mutfağın yan tarafta bulunan bir otelin müdahalesiyle yıkıldığını ileri sürdü. Sharab, söz konusu yapıların ödemelerini yaptığını, yapı kayıt belgelerinin de bulunduğunu belirtti.

Yaşananlarla ilgili gerekli hukuki adımları atacağını dile getiren Sharab, "Yasal izinlerle yapılan bu yapıların hukuka aykırı şekilde ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. Hakkımı aramak için gerekli başvuruları yapacağım" dedi.

"Yapılarımı savaşta yok sayar gibi yıktılar"

"Polise gittim, sonuç alamadım"

Otelin yalnızca iskeleyi değil, kendisine ait mutfağı da işgal ettiğini savunan Sharab, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl mutfağım da yıkıldı. Polis ve ilgili kurumlara defalarca başvurdum ancak sonuç alamadım. Benden para aldılar, yatırım yaptım ama mağdur edildim. Artık avukatımla birlikte suç duyurusunda bulunacağım. Bu konuda adalete ihtiyacım var. Yapılanlar haksızlık ve hukuksuzluk."

"Ben buraya büyük bir yatırım yaptım"

Daad Sharab, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "2013 yılında bu evi aldığımda bu iskeleyi yaptırmıştım. Bütün her şey legal şekilde yapıldı. Hiçbir illegal işlem yapılmadı. Benim yanımda bulunan ve komşum olan bir otel yatırım yaptığım sahildeki bölgeyi işgal ettiler. Kendileri benim personelimle anlaşmazlık yaşadı. Savaş durumlarından dolayı buraya gelemediğim zamanlarda benim yapılarımı yıktılar. Ben buraya geldiğimde bana bir kağıt imzalatarak benim iskelemi yıktılar, ben şuan mağdur durumdayım.

Kendileri benim personelimi darp ettiler. Sürekli olarak sahil kısmını illegal olarak işgal etmektedirler. Ben buraya büyük bir yatırım yaptım benden para dahi aldılar. Avukatımla beraber bu konuyla ilgili şikayette bulunacağız. Çünkü burada adalete ihtiyaç var. Bunlar benim haklarım yanlış bir şey yapmıyorum. Benim ayrıca o bölgede bir mutfağım ve orayı da otel işgal etmektedir. Birçok kez polise gittim ama sonuç alamadım. Bu sene oradaki mutfağım da yıkıldı. Bunun içinde ayrıca şikayetçi olacağım."