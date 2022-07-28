Bodrum'da kaçan lüks yat zorla durduldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan kaçan lüks yat, Sahil Güvenlik tarafından zor kullanılarak durduruldu.
Bodrum açıklarında seyreden ve uyuşturucu ihbarı yapıldığı öne sürülen lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan lüks yat, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanılarak durduruldu. Yalıkavak Marina'ya getirilen lüks yat ağır hasar aldı.
Olayla ilgili gözaltıların olduğu, soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayın yaşandığı bölgede denize materyal atılmış solabileceği şüphesiyle su altında delil arama çalışması yapıldığı öğrenildi.