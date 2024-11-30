Bodrum'da kesilen ağaçlarla ilgili karar açıklandı! Şarkıcı Suavi'nin cezası belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili geçtiğimiz günlerde inceleme başlatılmış incelemede, Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlenmişti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'a Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili 4 bin 724 lira idari yaptırım cezası verildi. Cezaya konu olan bölgede yapılan inceleme sonucunda, ilgili alanın inşaat faaliyeti için tamamen temizlendiği ve binaların kaba inşaat olarak devam ettiği, herhangi bir ağaç kökü ve gövdesinin alanda olmadığı tespit edilmişti.

İnşaatın ruhsat ekinde işaretli 40 ağaç...

İnşaatın ruhsat ekindeki ağaç rölevesinde işaretli olan 40 ağacın bulunduğu, bu ağaçların da 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi olduğu görüldü. Ekiplerin, 37 adet ve 8 bin 303 metre küpe tekabül eden ormanlarda yetişen türdeki ağaçlar için kesilirken veya yerinden taşınırken ilgili firmanın ilgili kanun maddesi hükmüne aykırı hareket etmesinden dolayı idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.