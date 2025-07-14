Bodrum'da lüks yat kayalıklara çarptı
Muğla Bodrum'da gece saatlerinde 39 metrelik lüks motoryat, Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarptı. Kaza sırasında teknede bulunan 7 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ‘Monte Carlo’ isimli motoryat, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle karaya oturdu.
Bölgeden geçen başka bir tekne kaptanının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, motoryatta bulunan yolcu ve personelden oluşan 7 kişiyi kısa sürede tahliye etti.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çarpma sonucu motoryatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.