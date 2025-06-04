Bodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bodrum'daki bir marinaya yakıt ikmali için yanaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Marina yönetimi olay sonrası güvenlik önlemlerini artırdığı açıklarken diğer teknelerde hasar oluşup oluşmadığı kontrol ediliyor.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak patlamanın nedenini araştırıyor. İlk değerlendirme patlamanın yakıt ikmalı sırasında meydana gelen bir arıza sonucu oluştuğu yönünde.