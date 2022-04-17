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Bodrum’da orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, akşam üzeri yeniden alevlendi. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu bölgede rüzgarın şiddetiyle yeniden canlanan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan ve 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, akşam üzeri saat 17.00 sıralarında yeniden başladı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar alevleri söndürmek için canla başla çalıştı.

Tepelik ve sığ arazide çıkan yangına çok sayıda arasöz, itfaiye ekibi ve gönüllü vatandaşlar ile müdahale edilirken, yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgara rağmen yangın, kontrol altına alınırken bazı bölgelerin de soğutma çalışmaları başlatıldı.

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