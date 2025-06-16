Bodrum'da patlayan lüks teknenin sahibi ünlü iş adamı çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 Haziran'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede büyük bir patlama meydana gelmişti. 3 kişinin yaralandığı olay sonrası, patlayan lüks teknenin sahibi de belli oldu. Teknenin Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Hüseyin Yücel'e ait olduğu öğrenildi.
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İki hafta önce Bodrum'da marinaya yanaşan lüks bir teknede patlama meydana gelmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı.
Patlayan lüks teknenin Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel'e ait olduğu öğrenildi.
Yücel'in patlama sırasında, büyük zarar gören teknede bulunmadığı öğrenildi.
Marinada büyük korku yarata patlamanın ise yakıt ikmalı sırasında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı öğrenilmişti.