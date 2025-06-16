  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Bodrum'da patlayan lüks teknenin sahibi ünlü iş adamı çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4 Haziran'da yakıt ikmali için marinaya yanaşan teknede büyük bir patlama meydana gelmişti. 3 kişinin yaralandığı olay sonrası, patlayan lüks teknenin sahibi de belli oldu. Teknenin Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Hüseyin Yücel'e ait olduğu öğrenildi. 

Şeyda Karaca seyda.karaca@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bodrum'da patlayan lüks teknenin sahibi ünlü iş adamı çıktı
Takip Et

İki hafta önce Bodrum'da marinaya yanaşan lüks bir teknede patlama meydana gelmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı.   

Patlayan lüks teknenin Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Beşiktaş'ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel'e ait olduğu öğrenildi. 

Yücel'in patlama sırasında, büyük zarar gören teknede bulunmadığı öğrenildi.

Bodrum'da patlayan lüks teknenin sahibi ünlü iş adamı çıktı - Resim : 1

Marinada büyük korku yarata patlamanın ise yakıt ikmalı sırasında meydana gelen bir arızadan kaynaklandığı öğrenilmişti.

 

Bodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama! Çok sayıda ekip sevk edildiBodrum'da marinaya yanaşan teknede patlama! Çok sayıda ekip sevk edildiGündem

 

 

 