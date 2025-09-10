Bodrum'da planlı su kesintileri başlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu kaynaklarındaki yetersizlik nedeniyle planlı su kesintilerine gidileceği açıklandı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MUSKİ) yapılan duyuruda, merkez mahalleler dahil olmak üzere ilçe genelinde su kesintilerinin dönüşümlü sistemle uygulanacağı belirtilerek, "Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir" denildi.

60 milyon metreküplük hacim bulunuyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'da yaz aylarından bu yana sık sık kesintiler yaşandığını hatırlatarak, bunların büyük ölçüde işletmeden kaynaklandığını ifade etti. Özçelik, "Kış aylarının başına kadar planlı kesintilere devam edileceği gözüküyor. Bunu biz daha önceden biliyorduk. İki barajımızda da su miktarı oldukça azalmıştı. Mumcuları ve Geyik barajlarında toplamda 60 milyon metreküplük bir hacim söz konusu. Bu hacmi dolduramıyoruz" dedi.

Özçelik ayrıca, 15-20 milyon metreküp civarında kayıp-kaçak bulunduğunu belirterek, "Yeraltı sularımızda da 10-15 milyon metreküp su olduğunu düşündüğümüzde aslında burada planlamada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Susuzluğun etkilerinin gözle görülür şekilde hissedildiği Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda düştüğü, dron görüntüleriyle de kayda alındı.