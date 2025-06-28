Bodrum'da şişme bot kazası: Atık toplama teknesi su aldı

Akşam saatlerinde Yalıkavak Marina açıklarında yaşanan kazada, seyir halindeki bir şişme bot, iskeleye yanaşmış durumda olan “Turmepa S” adlı atık alım teknesine çarptı. Edinilen bilgilere göre, botun kaptanı kısa süreli bir dikkatsizlik sonucu rotasını kaybederek sabit durumdaki tekneye hızla yaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle hem şişme botta hem de ahşap yapıya sahip “Turmepa S” teknesinin arka bölümünde hasar oluştu. Özellikle çarpmanın şiddetiyle su almaya başlayan atık teknesi kısa sürede yarı batık hale geldi.

Vinçle kurtarıldı, deniz kirliliği oluşmadı

Durumun bildirilmesi üzerine Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Suya gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tekne, vinç desteğiyle sudan çıkarıldı ve güvenli bir alana taşındı. Yetkililer, kazada herhangi bir akaryakıt ya da atık sızıntısının olmadığını belirterek çevresel bir risk yaşanmadığını açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sorumluların ifadesine başvurulacağı öğrenildi.