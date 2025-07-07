Bodrum’da şok eden fiyatlar! Bir günlük araç 1800 TL, otopark ve vale 1000 TL

Turizm sezonunun hareketlenmesi ile birlikte gözde turizm merkezlerindeki ürün ve hizmet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Sadece Türkiye özelinde değil dünya çapında gözde turizm bölgelerinden olan Bodrum, lahmacun fiyatları ile dikkat çekse de ilçe sınırları içindeki Yalıkavak mahallesinde otopark ve vale fiyatları günlük kiralık araç fiyatıyla yarışır hale gelmiş durumda.

Özel plajda otopark ücreti 400 TL

Milas Havalimanı'nda, orta segment bir araç 24 saatliğine 1800 TL'ye kiralanabilirken Yalıkavak Marina'da bir mekana yemeğe geldiğinizde aracınızdan istenen ücret 1000 TL oluyor. Vale adı altında hizmet sunuluyor görünse de valeden ziyade hemen dibinizdeki otoparka araç çekiliyor. Özel plajlardaki vale ücreti de 400-500 TL'yi buluyor. Ücretler bir günü kapasıyor.

"Denetçiler hep bize geliyor"

Ücret elden nakit olarak talep edilirken, nakit olmaması durumda IBAN'a gönderim seçeneği de kabul ediliyor. Vale ve otopark ücretlerinden şikayet eden bir konfeksiyon üreticisi sanayici, "Fabrikalara, işletmelere her gün denetçi geliyor ama bunları kimse denetlemiyor" diyerek sitem etti.