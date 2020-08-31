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Bodrum'da tedbirlere uymayan 11 işletme mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Bodrum'da tedbirlere uymayan 11 işletme mühürlendi
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Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerdeki işlemlerin sonucuna göre, 1 işletme 1 gün, 4 işletme 4'er gün, 2 işletme 15'er gün süreyle, 4 işletme de süresiz kapatıldı.

Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranılmasıyla ilgili değişik maddelerden işlem yapılan, Çarşı ve Gümbet Mahallesi'ndeki 11 işletmeyi zabıta ekipleri mühürledi.

Kaynak: AA

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