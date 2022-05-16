Bodrum'da uluslararası düğün çalıştayı

Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP), Bodrum Belediyesi ve bazı kurumların destekleriyle yarın başlayacak çalıştay öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

IADWP Asya ve Avrupa Başkanı Murtaza Kalender, düğün turizminde dünyada 300 milyar dolarlık bir pazar olduğunu belirterek, Bodrum'un düğün turizmi için güzel bir destinasyon olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl birçok düğünün Bodrum'da gerçekleştirileceğini belirten Kalender, "Düğün turizmi hem geliri yüksek bir turizm şekli hem de 12 ay yapabileceğimiz ender turizmlerden biri. Bu çalıştayla önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin düğün turizminden 50 milyar dolar pay almasını hedefliyoruz." dedi.

Derneğin Bodrum temsilcisi Fatih Öztarakçı da çalıştayın Bodrum'da düğün turizminin geliştirilmesi için fırsat olduğunu söyledi.

Tanıtım çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini bildiren Öztarakçı, "Bodrum'da üç yıl öncesine göre daha fazla düğün yapılmaya başlandı. Şu anda bile elimizde 10'dan fazla düğün var." diye konuştu.