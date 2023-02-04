Bodrum’da unutulmayacak romantizm

Sevgililer Günü’ne özel ayrıcalıklı sürprizler ile Swissôtel Resort Bodrum Beach, bu yıl da çiftlere müzik ve lezzet dolu bir program hazırladı. Ege Denizi’nin büyüleyici manzarası, Bodrum’un kendine özel doğasının modern bir mimariyle harmanlandığı atmosfere sahip Swissôtel Resort Bodrum Beach, misafirlerine sunduğu lüks deneyim ve ayrıcalıklı olanaklarıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.

Swissôtel Resort Bodrum Beach, Cafe Swiss Restaurant’ta hazırladığı damaklarda iz bırakacak özel lezzetleri ve akıllardan silinmeyecek bir Sevgililer Günü programıyla çiftlere romantizm yüklü, çok özel bir gece yaşatacak. Saat 19.00’da özel akşam yemeği servisiyle başlayacak program, gece boyunca devam edecek canlı müzik performansı ile müzik ziyafetine imza atacak.

Otelin deneyimli Baş Aşçısı Erol Akayay imzasını taşıyacak olan leziz Sevgililer Günü yemeği ise damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak. 1700 m2 alana konumlanan Pürovel Spa & Sport’ta spa, güzellik ve farklı masaj uygulamalarıyla misafirlerine unutamayacakları deneyimler yaşatan Swissôtel Resort Bodrum Beach, otelde konaklayan misafirlerine bu deneyimi Sevgililer Günü’ne özel yüzde %15 indirimli sunacak.