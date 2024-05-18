Bodrum'da yasağa rağmen inşaatlar 'tam gaz' devam ediyor

Türkiye'nin en pahalı komutlarının, villalarının ve malikanelerin satıldığı Bodrum'da, her yıl olduğu 15 Nisan'da başlayan turizm sezonunun ardından 15 Mayıs'tan itibaren de inşaat yasakları başladı.

15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan yasaklarda inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yapılamayacak. Sadece çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde ince işler ve tadilatlar yapılabilecek. Altyapı çalışmaları ile ilgili faaliyetler ise izin alınarak yapılabiliyor.

Yasaklar umurlarında olmadı

Bodrum'da inşaat firmalarının yasakların gelmesine rağmen çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. İnşaatlarını bitirmeye çalışan firmaların gürültü, görüntü kirliliğine devam ettiği, ağır vasıta araçlarının ise halen çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi. İnşaat firmalarının yasaklara aldırış etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bir an önce denetimlerin başlaması gerektiğini ve inşaat çalışmalarının turizmi olumsuz etkilediğini söyledi.