Bodrum'daki ünlü otele kayyum kararı, Paramount Oteli’ne TMSF kayyum atandı, The Plaza Bodrum Oteli'ne kayyum mu atandı?

Bodrum'daki ünlü otele kayyum kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında Bodrum’daki Paramount Oteli'ne TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmada SBK Holding'in kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı’nın ortak olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş.'nin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tefecilik' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında SBK Holding'in kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma çerçevesinde, Ekba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, SBK Holding'in eski yöneticisi Çağlar Şendil, Paramount Otel'in eski işletmecisi Şaban Kayıkçı, SBK Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Avukat Sinan Görkem Gökçe ve Avukat Melike Yüksel de gözaltına alındı.
Paramount Oteli'ne TMSF kayyum atandı
Soruşturma kapsamında, otelin eski yöneticisi Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı Bodrum Torba'daki The Plaza Bodrum Oteli ile şirketteki ortaklık payına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine (Paramount Otel) TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi.