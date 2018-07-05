ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Bodrum'daki yangın kontrol altında

Bodrum'da çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabaları sonrası kontrol altına alındı.

Bodrum'daki yangın kontrol altında
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslattı.

Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabaları sonrası kontrol altına alındı. 

Son dakika Muğla bodrum

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.