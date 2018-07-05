Bodrum'daki yangın kontrol altında
Bodrum'da çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabaları sonrası kontrol altına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.
Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti.
Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslattı.
Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yoğun çabaları sonrası kontrol altına alındı.