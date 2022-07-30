Bodrum'daki yangında 3 hektar alan zarar gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir helikopter, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlar ile bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri de destek verdi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.