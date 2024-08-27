Bodrum'un su sorunu çözülecek mi? Başkan Aras'tan 1 milyar TL'lik ödenek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Aras, bilhassa yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Bodrum'un en büyük sorunu olan içme ve kullanma suyu sıkıntılarını gidermek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Başkan Aras, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bodrum'un içme suyu problemlerini ortadan kaldıracak olan projelerin hayata geçirilmesi için büyükşehir bütçesinden MUSKİ'ye toplamda 1 milyar TL'nin üzerinde ödenek aktardı.

İHA'nın haberine göre; Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla gerçekleşecek çalışmalarla Yarımada'nın su sorunları çözüme kavuşacak.

Bodrum'un su sorunu nasıl çözülecek?

MUSKİ tarafından Bodrum'un yıllık su ihtiyacı 53 milyon metreküp olarak belirlenirken 16 milyon metreküp su açığının olduğu tespit edildi.

Yine MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı etüt ve proje çalışmaları ile bu miktardaki suyun sisteme dahil edilmesi ve sorunun kalıcı olarak çözülmesi planlanıyor.

Ekipler Bodrum'da tespiti yapılmış olan yeraltı ve yerüstü kaynaklarından yılda yaklaşık 16 milyon metreküp ilave su sağlayarak Bodrum tüm ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

Suyun sisteme kazandırılması için planlama ve etüt çalışmaları sona ererken projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında tespit edilen kaynakların Bodrum'a aktarılması için yeni hat imalatı yapılacağı öğrenildi.

Çalışmalar turizm sezonunun bitişiyle başlayacak

Bodrum'un en büyük sorunlarından biri olan ana içme suyu hat arızaları da yapılacak olan imalatlarla büyük oranda azalacak.

Özellikle sık sık arızaların meydana geldiği, basınç sorunları nedeniyle patlakların yaşandığı ve zemine uygun imalatı yapılmayan hatların yenilemesi yapılacak.

Yenileme çalışmalarının yanında basınç düzenleme ve hat yerlerinin değişimi de proje kapsamında hayata geçirilecek.

Planlaması yapılan tüm bu projelerin yapımına turizm sezonunun bitmesi ve inşaat yasaklarının sona ermesi ile birlikte başlanacak.

Turgutreis'e desalinasyon tesisi

Tüm bu projelerin yanı sıra Turgutreis Mahallesi'nde yapılması planlanan tuzluluk oranı yüksek suyu arıtmak için desalinasyon tesisi kurulumu ile birlikte Bodrum'a önemli miktarda su sağlanmış olacak.

İlk olarak günlük 10 bin metreküp olarak hayata geçirilecek olan tesis ikinci etapta ise günlük 20 bin metreküp kapasiteye yükseltilerek Yarımada'ya önemli miktarda su sağlayacak.