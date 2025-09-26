Soğuk Savaş programında, "‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır’ diyen kişiye ne denir" sorusuna "Olsun ben milf seviyorum abi…" yanıtı verilmişti. Bu espri sonrası İstanbul başsavcılığı “İçki tüm kötülüklerin anasıdır” cümlesinin hadis olmasını gerekçe göstererek Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. İki isim daha sonra mahkemece tutuklandı.

Şimdi vatandaşlar özellikle de iki ismin hayranları son gelişmeleri merak ediyor. Sıklıkla "Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz çıktı mı, serbest bırakıldı mı" sorusu geliyor.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz çıktı mı?

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'ün tutukluluğu devam ediyor. İki isim henüz serbest kalmış değil.