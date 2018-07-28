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Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi arızası nedeniyle geçişlere kapatıldı.

Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
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Yunanistan bandıralı gemi İstanbul Boğazı'nda arızalandı.

Kıyı Emniyeti römorkörleri gemiyi çekerken, Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: İHA

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