Boğaz’daki iki köşk yeniden satışta: Başlangıç bedeli 950 milyon TL

Koza-İpek Holding’in tüm iştirakleri, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından TMSF’ye devredilmişti.

Holdingin gayrimenkul portföyünde bulunan Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk, geçtiğimiz yıl da 750 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulmuş ancak alıcı çıkmamıştı.

2024 yılı Ağustos ayında TVF bünyesine aktarılan Koza-Altın İşletmeleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu iki köşkün ihale yoluyla yeniden satışa çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, satış işleminin açık teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacağı bildirildi.

İhale 6 Mayısta yapılacak

KAP açıklamasına göre, Beyaz Köşk'ün bulunduğu 1259 ada 132 parsel 2.700 metrekarelik, Kahverengi Köşk'ün yer aldığı 133 parsel ise 391 metrekarelik tapu alanına sahip.

İkinci derece korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olan Beyaz Köşk, toplam 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare teras alanıyla öne çıkıyor. Kahverengi Köşk ise 230 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip.

İhale, 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00’te Ankara Yenimahalle'deki Koza-Altın İşletmeleri AŞ genel merkezinde gerçekleştirilecek.