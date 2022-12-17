"Boğaziçi Çevre Ödülleri" sahiplerini buldu

BUEC'den yapılan açıklamaya göre, ödül töreni üniversitenin Güney Kampüsü Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleştirildi.

BUEC Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Yurtseven, konuşmasında, 60 yıllık tarihinde milyonlarca öğrencinin hayatına dokunan kulübün seneler geçtikçe etki alanını ve çalışma konularını da çağın şartlarına uygun olarak geliştirdiğini ve teknolojiden kariyere, sosyal sorumluluktan sürdürülebilirliğe çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Boğaziçi Çevre Ödülleri'nin de zihinlerde oluşturduğu kıvılcımların yayılarak daha aydınlık günlerin tohumları olacağını belirten Yurtseven, "Her birimizin bugün atacağı bir adım, daha sürdürülebilir bir yaşam için değiştireceğimiz bir alışkanlığımız, yarın bizleri bekleyen felaketleri önlemenin ilk aşaması. Eğer biz bir elmanın tadını, yunusun sesini, yağmurun ferahlığını sonraki nesillere hikayelerle anlatmak istemiyorsak bu bilinci bugünden kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Çevre Ödülleri Ekibi Başkanı Sanem Karabıyıklı, çevrenin ve doğanın kendini iyileştirmesine yardım etmek için yürütülen çalışmaların desteklenmesi fikrinden yola çıktıklarını ve bu çalışmaların duyurulmasına katkı sağlamak için ikinci kez ödüllerin verildiğini dile getirdi.

Gecede, 18 kategoride 58 bin 208 halk oyu ve jüri oylarıyla belirlenen yılın çevreci kişileri ve kurumlarına ödülleri verildi.

Törende, Yılın Çevre Fotoğrafçısı ödülüne AA foto muhabiri Şebnem Coşkun, Yılın Çevreci Ünlüsü ödülüne Demet Evgar, BUEC Özel Ödülü'ne Nil Karaibrahimgil layık görüldü.

Ayrıca Yılın Çevreci Mobil Uygulaması "Çöpü Sıfırla", Yılın Çevreci Ürünü "Green Petition", Yılın Çevreci Sivil Toplum Kuruluşu "ÇEVKO", Yılın Çevreci Start-Up'ı "Plant Factory", Yılın Çevreci Projesi "Türkiye İş Bankası-Geleceğe Orman", Yılın Çevreci İçerik Üreticisi "Yeşilist", Yılın Yeşil Kampüse Sahip Şirketi "Arçelik", Yılın Yenilenebilir Enerji Şirketi "Biolive", Yılın Çevreci Otomotiv Markası "Toyota", Yılın Çevreci Üniversitesi "İstanbul Teknik Üniversitesi", Yılın Çevreci Yerel Yönetimi "Maltepe Belediyesi", Yılın Atık Yönetimini En İyi Yapan Şirketi "Akademi Çevre", Yılın Geri Dönüşüm Projesi "H&M-Kıyafet Toplama Girişimi", Yılın Hayvan Dostu Projesi "Kafessiz Türkiye", Yılın Çevreci Markası "Anadolu Efes" seçildi.

BUEC RePG Teşvik Ödülü İnanç Mechatronics Club'a verilirken Yılın Çevreci Medya Kurumu ödülünü ise Habitat TV aldı.