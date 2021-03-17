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Boğaziçi davasında 2 tutukluya tahliye kararı

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 şüphelinin, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle yargılandığı davada karar açıklandı.

Ara kararda, tutuklu sanıklar Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme, adli kontrolle yargılanmasına karar verilen Sena Nur Baş'ın da adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

Dosya kapsamında hiçbir öğrencinin adli kontrolünün kalmadığı bildirilirken bir sonraki duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.