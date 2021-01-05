Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden açıklama

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanması kampüste protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Bulu'nun atanmasına tepki gösteren üniversite öğretim üyeleri, devir teslim töreni sırasında rektörlük binasına arkalarını dönerek protesto ettiler.

"Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyen akademisyenler "Öğrencilerimiz derhal serbest bırakılsın" ifadeleriyle bu sabah düzenlenen operasyonu da protesto etti.

Akademisyenler ve öğrencilerden ortak açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Fikret Adaman, akademisyenler adına yaptığı konuşmada, "Burası demokratik, çoğulcu ve özerk bir yerdir. Burada çok seslilik vardır. Burada farklı görüşlere saygı duyulur. Burada sanat, kültür, bilim vardır. İlkelerimizin arkasındayız. Bu ilkeler aynı zamanda buranın anayasasıdır. Buraya adım atan herkes bu anayasayı kabul etmiş demektir. Soğukkanlı ve -korkarım da- uzun soluklu bir mücadelenin içindeyiz. Aynı zamanda sanatımızı, kültürümüzü, bilimimizi yapacağız. Birlikte yapacağız. Birbirimizden güç alacağız" dedi.

Öğrenciler de Adaman'ın konuşmasına "Öğrenci hoca dayanışmada", "Melih Bulu rektörümüz değildir." sloganlarıyla destek verdi.

Bulu'nun atanmasını protesto eden öğrencilere yönelik bu sabah operasyon düzenlenmiş, aranan 28 kişiden 17'si gözaltına alınmıştı.

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Prof. Dr. Bulu, TUSAŞ'ta proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.

Prof. Bulu 2009’da başlayan akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası iş birliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Bulu, İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme bölüm başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi kurucu rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi Rektörü (2020) olarak görev yaptı.

2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesi.

2002 yılında AK Parti'nin Sarıyer ilçesi kurucularından olan Bulu, 2009 yerel seçimleri için AK Parti'den Ataşehir Belediye Başkanı aday adayı oldu.

Bulu, 2015 seçimlerinde ise AK Parti İstanbul 1. Bölge'den milletvekili aday adayı olmuştu.

Bulu, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ile yine AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı'nı da üstlenmişti.