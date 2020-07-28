Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa projesine kurucu ortak oldu

28 Temmuz 2020

Avrupa Komisyonu’nun 287 milyon euro bütçeli "Avrupa Üniversiteleri Girişimi” kapsamında desteklenerek hayata geçen “NeurotechEU - European University of Brain and Technologhy” projesinde Boğaziçi Üniversitesi, kurucu ortak olarak yer aldı.

Bu girişimle Avrupa'da yükseköğretimin niteliğini ve rekabetçiliğini ileri seviyeye taşıyacak kıta üniversitelerinin kurulması hedefleniyor.

Geleceğin Avrupa üniversiteleri kurulacak

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü ve Boğaziçi Üniversitesi NeurotechEU Grubu Akademik Lideri Prof. Dr. Can Yücesoy, Boğaziçi’nin ortaklar arasında en yüksek bütçelerden birini alacağını söyledi.

Projenin Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Üniversiteleri Girişimi (European Universities Initiative) programı altında desteklendiğini anlatan Yücesoy, programın Avrupa yüksek eğitiminin niteliğini ve rekabetçiliğini ileri bir seviyeye taşımayı, geleceğin Avrupa üniversitelerini kurmayı hedeflediğini aktardı.

Projenin Avrupa Birliği’nin kıtada bulunan toplumsal zorluklarla uzmanlık ihtiyaçlarını ele alıp çözümler getiren bireylerin yetiştirilmesi hedefine yönelik başlatıldığını açıklayan Yücesoy, "Bunun sonucunda Boğaziçi Üniversitesi, İngiltere’den Oxford Üniversitesi, Hollanda’dan Radboud Üniversitesi, İsveç’ten Karolinska Enstitüsü, Almanya’dan Bonn Üniversitesi, İspanya’dan Miguel Hernandez Elche Üniversites, Romanya’dan Cluj Üniversitesi ve Macaristan’dan Debrecen Üniversitesiyle birlikte NeurotechEU projesi kapsamında oluşturulan konsorsiyuma kurucu ortak olarak katıldı." dedi.

“Oxford ile işbirliği yapacağız”

Neurotech’te sekiz iş paketinin bulunduğunu söyleyen Can Yücesoy, yönetimsel, sürdürülebilirlik, kalite ve yayılım temelli olanların dışında dördünün içerik odaklı olduğunu kaydetti. Bunları 'Neurotech2040', 'Eğitim ve Araştırma', 'Teknolojik İnovasyon' ve 'Toplumsal İnovasyon' olarak sıralayan Yücesoy, Boğaziçi Üniversitesi'nin 'Teknolojik İnovasyon' iş paketinin lideri olduğuna dikkat çekti.

Bunu diğer ortakların katkısını koordine ederek yürüteceklerini anlatan Yücesoy, "Bu şekilde eğitim ile sanayi arasında köprü kuruyor ve katma değeri yüksek akıllı medikal cihazlar geliştirip uluslararası rekabetçi biçimde ticarileştirilmesini sağlıyor olacağız. Dolayısıyla bu proje, hem üniversitemiz için büyük sinerji ve atılım fırsatı, hem de İstanbul için bölgesel kalkınma imkanları yaratıyor. Diğer yandan, ortak üniversiteler, her iş paketinde görev alacak. Bu sayede Oxford gibi diğer tüm ortaklarla bu ve diğer alanlarda birçok yeni işbirliği kuracağız. NeurotechEU grubunun ilk 3 yıllık süre için bütçesi 5 milyon Euro. Bununla birlikte bu zaman diliminde birkaç milyon Euro daha ek bütçe kullanılabilecek. Ancak, bu sadece bir başlangıç. Sonradan devam projeleriyle fonlar büyüyecek. Boğaziçi Üniversitesi’nin alacağı destek de ortaklar arasında en yüksek olanlardan birisi." şeklinde konuştu.

"Hem Boğaziçi hem de İstanbul için fırsat"

Proje kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nin önemli ve yüksek prestijli bir Avrupa Birliği fonunu kullanacağı bilgisini paylaşan Can Yücesoy, üniversite olarak sorumluluk ve fırsatlarla dolu yeni bir döneme girdiklerini vurguladı. Burada esas önemli noktanın bu uluslararası konsorsiyumun parçası olmak olduğunu belirten Yücesoy, şöyle konuştu:

"Bunun büyük, geliştirici ve dönüştürücü etkilerini göreceğiz. Projeyle sadece üniversitemize değil, İstanbul’un kalkınmasına ve elbette ülkemize çok önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Diğer yandan, spesifik olarak Boğaziçi Üniversitesi içinde öncelikle çok değerli pek çok akademisyen arasında kapsamlı bir sinerji elde edilecek. Ek olarak, nöroteknoloji alanında mükemmeliyet hedefleyen stratejik planımızı bu mekanizma ile hayata geçiriyor olmamız çok değerli. Teknolojik inovasyon konusunda aldığımız sorumluluk bize eğitim, araştırma ve inovasyon arasında yenilikçi köprüler kurma görevi veriyor. Bu her üç temel üniversite aksiyonunun birbiriyle senkronize olarak yürütülmesi ve hem temel bilimsel bilgi üretimi hem de yenilikçi, market yaratma potansiyeli olan akıllı medikal cihazlar geliştirilmesini sağlaması açısından son derece önemli."

Bakan Yardımcısı Kaymakçı’dan Boğaziçi'ne tebrik mesajı

Boğaziçi Üniversitesi'nin “NeurotechEU - European University of Brain and Technologhy” projesinde kurucu ortak olmasıyla ilgili olarak Avrupa Birliği Başkanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'a tebrik mesası iletti. Kaymakçı, mesajında şunları kaydetti:

"Geleceğin üniversiteleri arasındaki yerinizi bu girişimin bir parçası olarak almış olmanızdan ülkemiz, Dışişleri Bakanlığımız, AB Başkanlığımız ve Türkiye Ulusal Ajansımız olarak duyduğum memnuniyeti tekrar dile getiriyor, bu üstün başarıda emeği geçen başta Siz olmak üzere tüm personelinizi tebrik ediyorum."